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19:18, 7 апреля 2025Культура

Российский фильм попал в конкурсную программу международного кинофестиваля

«Пророк» вошел в конкурсную программу Пекинского международного кинофестиваля
Ольга Коровина

Кадр: фильм «Пророк»

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» вошел в конкурсную программу XV Пекинского международного кинофестиваля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Централ Партнершип».

«История великого поэта известна многим в нашей стране и за рубежом, и нам хотелось, чтобы таких людей стало еще больше, чтобы зрители по всему миру узнали о Пушкине что-то новое, чтобы он стал им ближе», — отметил генеральный директор компании Вадим Верещагин.

По данным источника, картина режиссера Феликса Умарова будет показана в секции «Фокус на будущее». Известно, что в нее также попали фильмы режиссеров-дебютантов из США, Дании, Германии, Чехии, Японии, Франции, Канады и других стран. Венгерский кинематографист Бела Тарр станет председателем жюри секции. Международный кинофестиваль в Пекине пройдет с 18 по 24 апреля.

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» рассказывает о жизни великого русского поэта от лицейских дней до роковой дуэли с Дантесом. Александра Сергеевича на экране воплотил номинант на премию «Оскар» Юра Борисов. В российский прокат картина вышла 14 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что фильм «Пророк. История Александра Пушкина» выйдет в прокат в Европе. Картина заинтересовала многие страны, включая Австрию, Францию, Германию и Испанию.

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