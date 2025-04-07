Российский опер достал для друга 32 игровых автомата из служебного хранилища и попался

В Красноярске опер достал 32 игровых автомата из хранилища МВД и передал другу

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников полиции из Красноярска. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель главка Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии Лариса Нейланд.

Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) МУ МВД России «Красноярское» и заместитель начальника одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Красноярскому краю обвиняются в должностных преступлениях. Сейчас они находятся в СИЗО.

По версии следствия, в ноябре 2019 года первый из них, на тот момент занимавший должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам, незаконно забрал из полицейского хранилища 32 игровых автомата и два покерных стола. Все это он передал своему знакомому для организации азартных игр на территории города, а тот, в свою очередь, периодически передавал силовику взятки на общую сумму в 45 тысяч рублей.

Кроме того, в 2023 году начальник ОЭБиПК обратился к вышестоящему руководителю — начальнику одного из отделов УЭБиПК. За взятку в размере 338 тысяч рублей в криптовалюте он попросил не проверять азартную деятельность своего друга.

Сейчас в отношении бывших полицейских возбуждены уголовные дела по статьям 286 («Превышение должностных полномочий»), 290 («Получении взятки), 291.1 («Посредничество во взяточничестве»), 174.1 («Легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления») УК РФ. Они были пойманы сотрудниками ФСБ.

Ранее в Тульской области осудили сотрудников полиции за взятки и продажу контрафакта.