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10:26, 7 апреля 2025Силовые структуры

СК расследует дело преступников-подростков о расправе над юношей в Пятигорске

В Ставрополье СК взялся расследовать жестокое убийство 20-летнего Черемыслова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Ставрополье следователи Следственного комитета (СК) России взялись за расследование уголовного дела о жестокой расправе над 20-летним Егором Черемысловым в Пятигорске. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, следствие считает, что над юношей расправился один 14-летний подросток, однако, близкие пострадавшего не согласны с этим мнением. Семья Черемыслова обратилась к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под личный контроль. Мать потерпевшего записала видеообращение, где заявила, что полиция задержала подозреваемого в удушении ее сына подростка, но, по ее словам, это не означает, что остальные не принимали участия в расправе.

По информации РИА Новости, знакомые Черемыслова сообщили, что расправа над ним произошла из-за конфликта в соцсетях. По их словам, с ним пыталась познакомиться одна школьница, но он отказал ей. Однако настойчивая девушка решила не отступать и пригласила его в парк на разговор, куда позвала группу поддержки. Сейчас правоохранители проверяют данные о причастности к расправе остальных подозреваемых. Расследование продолжается.

Подробности о деле Егора Черемыслова можно прочитать здесь.

Ранее сообщалось, что 20-летнего Егора без признаков жизни обнаружили вечером 17 марта в парке культуры и отдыха имени Кирова. Следователи сразу же возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ, в рамках которого задержали 14-летнего местного жителя.

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