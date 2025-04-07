Военкор Котенок: Солдат ВСУ записал предсмертное видео из курской Олешни

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) записал предсмертное видео из курской Олешни. Запись опубликовал военкор Юрий Котенок в Telegram.

Видео нашли в телефоне украинского военнослужащего. Солдат из 61-й бригады ВСУ рассказал, что его и других военных привезли в Юнаковку и приказали пешком идти на позицию, поскольку бронемашина, которая должна была их доставить, сломалась. Несколько бойцов из взвода были уничтожены дронами, остальные оказались в разрушенном селе под постоянным огнем. «Нас тупо бросили на убой в этой Олешне. Зачем она нам понадобилась? Командование бросило. Прощайте!» — сказал солдат ВСУ.

Ранее стало известно, что на Украине мобилизовали в ВСУ мужчину с психическим инфантилизмом. Сообщалось, что его принудительно доставили в ТЦК и заставили пройти медкомиссию, после чего направили в учебный центр в Житомир на прохождение базовой военной подготовки.