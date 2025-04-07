Сообщения об отказе России от перемирия с Украиной не подтвердились

Информация об отказе России от перемирия с Украиной не подтвердилась

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что Россия не намерена идти на перемирие с Украиной. По его словам, это доказывает тот факт, что президент России Владимир Путин отдал приказ о призыве 160 тысяч человек на срочную службу. Эти сообщения не нашли подтверждения.

Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу в армию 31 марта. Согласно указу, кампания стартует 1 апреля и продлится до 15 июля. В рамках нее на службу в Вооруженные силы призовут 160 тысяч человек. Этим же документом увольняются военные, чей срок военной службы по призыву истек.

Минобороны России, объявляя о старте призывной кампании, уточнило, что она никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Заместитель начальника ГОМУ Генерального штаба вице-адмирал Владимир Цимлянский объяснил, что все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС России. Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, затем будут направлены в войска. Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Путин неоднократно заявлял, что Россия согласна на прекращение боевых действий, однако исходит из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса. В ходе переговоров с президентом США Рональдом Трампом он заявил, что отдал приказ об отказе на 30 дней от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на Украине.

Информация о нежелании России идти на перемирие с Украиной не получила распространения в СМИ.

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