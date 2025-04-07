Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:53, 7 апреля 2025Бывший СССР

Стали известны подробности уничтожения иностранной техники в ДНР

Во время штурма Успеновки в ДНР уничтожили более 10 единиц иностранной техники
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Во время штурма Успеновки Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили более 10 единиц иностранной техники. Об этом заявил командир мотострелкового батальона Доба Подмажатов, передает ТАСС.

По его словам, среди них были бронетранспортеры MaxxPro, М113 и боевые автомобили Hummer. Он отметил, что также была уничтожена и советская техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет о бронемашине пехоты (БМП).

Военнослужащий подчеркнул, что техника горит одинаково вне зависимости от происхождения. «Нельзя сказать, что иностранная техника более защищенная», — подытожил Подмажатов.

Ранее стало известно о потере бронемашины MaxxPro, HMMWV и танков Leopard в районе Красноармейска (украинское название Покровск).

    Обсудить
    Последние новости

    «Мной воспользовались». В Россию пытались ввезти полтонны особо опасной взрывчатки из Польши. Водитель заявил, что не знал о ней

    Россияне стали чаще давать в долг коллегам

    67-летнего Дольфа Лундгрена сняли полуобнаженным на пляже с 28-летней женой

    Хинштейн показал видео из освобожденных сел Курской области

    Россиянина осудили на пять лет за развращение ребенка

    Признанный иноагентом канал заблокировали в Telegram

    Россиянин создал ОПС по занятию проституцией и похищал для работы в нем одиноких женщин

    Российский отец-одиночка был мобилизован на СВО и вернулся только через 2,5 года

    Диетолог перечислила негативно влияющие на сексуальность продукты

    Девятилетний школьник подорвался на загадочной бомбе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше