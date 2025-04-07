Во время штурма Успеновки в ДНР уничтожили более 10 единиц иностранной техники

Во время штурма Успеновки Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили более 10 единиц иностранной техники. Об этом заявил командир мотострелкового батальона Доба Подмажатов, передает ТАСС.

По его словам, среди них были бронетранспортеры MaxxPro, М113 и боевые автомобили Hummer. Он отметил, что также была уничтожена и советская техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет о бронемашине пехоты (БМП).

Военнослужащий подчеркнул, что техника горит одинаково вне зависимости от происхождения. «Нельзя сказать, что иностранная техника более защищенная», — подытожил Подмажатов.

Ранее стало известно о потере бронемашины MaxxPro, HMMWV и танков Leopard в районе Красноармейска (украинское название Покровск).