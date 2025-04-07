Стало известно о наращивании группировки ВСУ у границы с Белгородской областью

ВСУ продолжили наращивание группировки войск на границе с Краснояружским районом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили наращивать группировку войск на границе с Краснояружским районом Белгородской области. Об этом стало известно Telegram-каналу «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Враг перебросил на направление подразделения 39-й бригады береговой обороны, которые приняли участие в попытке прорыва гос.границы на направлении Поповки. Оккупанты уничтожены в результате комплексного огневого поражения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что российские военные завершают зачистку окрестностей Демидовки, а также приграничных лесных массивов Белгородской области. Там до сих пор продолжают укрываться разрозненные группы противника, а по укрытиям ВСУ у Поповки продолжают наноситься удары.

Вечером 6 апреля стало известно, что армия России выбила ВСУ из белгородской Демидовки. Бои у границы Белгородской области в регионе идут с 18 марта.