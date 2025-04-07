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08:31, 7 апреля 2025Россия

Стало известно о стремительном изменении линии соприкосновения на белгородском направлении

Военкор Пегов: Состояние ЛБС в Белгородской области меняется стремительно
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Состояние линии боевого соприкосновения (ЛБС) в приграничных районах Белгородской области стремительно меняется. Об этом, комментируя данные о зачистке Демидовки, написал военкор Семен Пегов в Telegram-канале War Gonzo.

«Сообщается о зачистке населенного пункта Демидовка, но состояние ЛБС на этом участке меняется стремительно, поэтому пока можно считать, что данный населенный пункт находится в серой зоне», — говорится в сообщении.

Как стало известно каналу, в Белгородской области продолжаются бои в районе Поповки — там ВСУ действуют малыми пехотными группами. В тыловых районах приграничья враг продолжает сосредотачивать силы и средства, добавили там.

Утром 7 апреля также сообщалось о наращивании группировки ВСУ у границы с Белгородской областью. По последним данным, российские военные завершают зачистку окрестностей Демидовки, а также приграничных лесных массивов Белгородской области.

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