Стало известно о стремительном изменении линии соприкосновения на белгородском направлении

Военкор Пегов: Состояние ЛБС в Белгородской области меняется стремительно

Состояние линии боевого соприкосновения (ЛБС) в приграничных районах Белгородской области стремительно меняется. Об этом, комментируя данные о зачистке Демидовки, написал военкор Семен Пегов в Telegram-канале War Gonzo.

«Сообщается о зачистке населенного пункта Демидовка, но состояние ЛБС на этом участке меняется стремительно, поэтому пока можно считать, что данный населенный пункт находится в серой зоне», — говорится в сообщении.

Как стало известно каналу, в Белгородской области продолжаются бои в районе Поповки — там ВСУ действуют малыми пехотными группами. В тыловых районах приграничья враг продолжает сосредотачивать силы и средства, добавили там.

Утром 7 апреля также сообщалось о наращивании группировки ВСУ у границы с Белгородской областью. По последним данным, российские военные завершают зачистку окрестностей Демидовки, а также приграничных лесных массивов Белгородской области.