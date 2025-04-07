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09:08, 7 апреля 2025Россия

Сын председателя думы российского региона ушел на СВО

Сын председателя думы Орловской области ушел на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Сын председателя думы Орловской области Леонида Музалевского Дмитрий ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил командир «Бригады Катукова» Денис Орлов, пишут «Орловские новости».

По данным издания, после подписания контракта с Минобороны Дмитрия Музалевского направили в учебную часть в Курской области, где он находится в данный момент. Как уточнил Орлов, в курских госпиталях он бывал и до подписания контракта, «перенося раненых и отмывая приемное отделение от крови бойцов».

«Те, кто не знают Диму лично, могут сказать, что он из "орловской золотой молодежи" (...) но нет — отец его воспитал как настоящего мужчину, как человека, который может брать ответственность не только за себя, но и за свою семью, за свою страну», — сказал Орлов.

Ранее сообщалось, что сына Сайгида Билалова — советника губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева — Руслана, комиссовали из зоны СВО спустя 2,5 года службы из-за потери глаза.

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