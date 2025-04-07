Терапевт назвал опасное для здоровья число головных болей в месяц

Профессор Коньков: Частые головные боли могут указывать на инсульт

Головная боль не должна беспокоить взрослого человека чаще одного-двух раз в месяц, а у ребенка ее не должно быть вовсе, рассказал заслуженный врач России, профессор в РОСБИОТЕХе Александр Коньков. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, головная боль может быть симптомом очень опасных болезней, особенно если такое недомогание случается чаще 15 раз в месяц. Если при этом недуге у человека случается рвота, нарушение зрения, слабость или онемение, нужно незамедлительно обращаться к врачу, предупредил Коньков.

«Эти симптомы могут свидетельствовать об инсульте, поэтому срочное медицинское вмешательство может спасти жизнь. Также у врача необходимо наблюдаться при травмах головы», — указал врач.

Коньков предупредил, что причиной головной боли может стать использование гаджетов дольше 12 часов. Яркий экран смартфона вызывает напряжение глаз и создает дополнительную нагрузку на зрение, провоцируя головную боль, пояснил врач. Он также добавил, что человек в таких случаях часто забывает о питьевом режиме, и причиной недомогания становится обезвоживание.

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