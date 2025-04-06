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17:33, 6 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы вызывающие повышенное газообразование полезные продукты

Нутрициолог Русанова: Свежая капуста и фастфуд могут спровоцировать вздутие
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Eric Prouzet / Unsplash

Некоторые продукты, в том числе и полезные, могут спровоцировать повышенное газообразование и сильное вздутие живота, рассказала клинический нутрициолог сервиса персонализированных рекомендаций по питанию «Новабиом» Дарья Русанова. Их она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Главным провокатором повышенного газообразования Русанова назвала продукты, богатые клетчаткой, например, свежие овощи или бобовые. «Если вам предстоит посетить важное мероприятие, лучше воздержаться от употребления свежих овощей, особенно разных видов капусты и бобовых: фасоли, гороха, нута», — посоветовала она. Чтобы снизить риск газообразования, врач предложила овощи запечь или потушить — так они сохранят клетчатку, но не вызовут вздутия.

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По мнению нутрициолога, еще одной группой продуктов, способных вызвать избыток газов, является фастфуд.

Большое количество соли, насыщенных жиров в фастфуде может привести к запору и вздутию. Избежать этих проблем помогут теплая вода с лимоном, зеленый, имбирный и мятный чай

Дарья Русановаклинический нутрициолог

Ранее хирург Каран Раджан предупредил о неочевидных последствиях пищевого отравления. По его словам, попадание в организм с едой болезнетворных бактерий может спровоцировать аутоиммунные заболевания.

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