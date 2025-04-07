Иностранца осудили в Москве за удар ножом в сердце россиянина

В Москве осудили мужчину, который ударил ножом в сердце повара около бара

Мещанский районный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 27-летнего иностранца, который ударил ножом в сердце повара около бара в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статьям 162 («Разбой») и 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

5 июля 2024 года осужденный около одного из баров на Рождественском бульваре поссорился с 25-летним поваром. Во время потасовки фигурант достал нож и нанес потерпевшему удар в область сердца. Повара госпитализировали.