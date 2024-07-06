Ударившего ножом в сердце повара иностранца арестовали

В Москве суд арестовал иностранца, который ударил ножом в сердце повара

В Москве суд арестовал 27-летнего иностранца, который ударил ножом в сердце повара около бара в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Мужчина обвиняется по статье о покушении на убийство. Во время заседания он возражал против ареста.

По данным следствия, покушение на 25-летнего повара произошло 5 июля. Тогда около одно из баров на Рождественском бульваре фигурант поссорился с пострадавшим, достал нож и во время потасовки нанес потерпевшему удар в область сердца. Повара госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана за попытку изнасиловать местную жительницу. 30 июня обвиняемый напал на незнакомую девушку около жилого дома на улице Вяземской. Применив насилие, узбек попытался ее изнасиловать. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление и смогла убежать. Злоумышленник с места преступления скрылся.

