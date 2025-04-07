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17:59, 7 апреля 2025Экономика

Россиянам дали советы по смене управляющей компании

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Вопрос смены УК нужно поднять на общем собрании жильцов
Виктория Клабукова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Если работа управляющей компании не удовлетворяет жильцов, следует начать с проверки всех коммунальных квитанций. Как сменить обслуживающую организацию, изданию RT рассказал общественный деятель и эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь.

В частности, нужно просмотреть, значатся ли в квитанциях такие сомнительные услуги, как обслуживание отключенного домофона или ненужной радиоточки. После осмотра квитков рекомендуется потребовать от УК официальный отчет о работе. При этом любые нарушения договора с компанией, начиная от уборки придомовой территории и заканчивая ремонтом подъезда, лучше снимать на камеру, чтобы в дальнейшем использовать в качестве доказательства. Если претензии жильцов коммунальщики планомерно игнорируют, необходимо созвать общее собрание собственников для обсуждения вопроса о смене управляющей организации, проинструктировал Бондарь.

По закону УК обязана держать в должном состоянии общедомовое имущество: в него входят подъезды, крыши, лифты, трубопроводы и электросети. Также организация ответственна за вывоз мусора и контроль за местами общего пользования. В зону ответственности УК не входит ремонт квартир, к примеру, после залива, за исключением тех случаев, когда затопление произошло из-за аварии на стояке.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если управляющая компания отказывается принимать показания счетчиков и считает «коммуналку» по нормативам. Бумажные справки о поверке приборов учетов организация не может требовать по закону — данные сведения автоматически вносятся в электронную систему Росстандарта, к которой у компании есть доступ.

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