На Украине женщина с ружьем отбила мужа у сотрудников ТЦК

Женщина с ружьем отбила мужа у сотрудников военкомата на Украине

Женщина с ружьем отбила мужа у сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), которые пытались его забрать на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ), передает «Царьград».

Как уточнил телеканал, в сети распространился ролик, снятый камерой наружного наблюдения. На кадрах видно, что отец с дочкой возвращаются откуда-то домой. Во дворе к ним подходят сотрудники ТЦК. Они выкручивают мужчине руки и пытаются затащить в припаркованный неподалеку транспорт. Девочка сначала пытается помочь отцу, а затем бросается домой и зовет мать.

Позже в кадре появляется женщина с ружьем. Она выстреливает в воздух, в результате чего сотрудники ТЦК убегают со двора.

Ранее водители маршруток в Дрогобыче Львовской области Украины объявили забастовку из-за действий сотрудников ТЦК.