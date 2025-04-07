В Конгрессе США назвали сроки рассмотрения вопроса о помощи Украине

Хилл: Спикер Джонсон рассмотрит вопрос о выделении помощи Киеву после 19 апреля

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Френч Хилл считает, что спикер Майк Джонсон рассмотрит вопрос об инициировании билля о помощи Киеву после 19 апреля. Об этом он рассказал в эфире CBS News.

«Я полагаю, что спикер Джонсон поднимет вопрос о выделении дополнительных ассигнований для Украины, Тайваня и Израиля», — отметил конгрессмен.

По его словам, этот вопрос будет вынесен на обсуждение после завершения работы над Актом о негласном наблюдении в целях внешней разведки (англ. Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA). Крайним сроком для возобновления этой правительственной программы является 19 апреля.

«Украина остается приоритетом, как и наша поддержка Израиля и Тайваня. И да, я верю, что он намерен вынести этот вопрос на обсуждение немедленно после этого», — сказал Хилл, добавив, что это нужно было сделать «несколько месяцев назад».

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США Дональд Трамп не собирается выделять Украине оружие и другую военную помощь, рассчитывая использовать этот вопрос в качестве рычага давления на Киев.