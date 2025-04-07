Умер звезда комедии «Деннис-мучитель»

Звезда сериала «Деннис-мучитель» Джей Норт ушел из жизни в возрасте 73 лет

Американский актер Джей Норт, известный по роли Денниса-мучителя в классическом одноименном сериале, ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщила писательница Лори Джейкобсон на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Лори, давней подруги актера, актер наконец «обрел покой».

«Наш дорогой Джей ушел мирно, его страдания закончились. Он, наконец, обрел покой», — написала она.

Известно, что Норт долгое время боролся с раком, а смерть артиста наступила 6 апреля, он умер в собственном доме, в окружении близких и родных людей.

В возрасте шести лет Джей Уэверли Норт-младший сыграл свою первую роль: в ситкоме «Деннис-мучитель», основанном на комиксах Хэнка Кетчама. Актер также снимался в телесериалах «Агенты А.Н.К.Л.», «Шоу Люси» и других известных проектах.

Ранее стало известно, что умер актер фильма «Звезда пленительного счастья». Актер и поэт Вадим Жук умер на 79-м году жизни.