В аэропорту Москвы объявили тревогу из-за поломки самолета

Aviaincident: В Шереметьево объявили тревогу из-за поломки самолета

Самолет авиакомпании «Победа» вернулся в аэропорт вылета из-за поломки. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

4 апреля пассажирский Вoeing 737-800 выполнял рейс из Москвы в Волгоград. Когда лайнер находился в 30 километрах северо-западнее Рязани, экипаж доложил о проблеме с электросистемой.

Пилоты решили вернуться в столичный аэропорт Шереметьево, поэтому в гавани объявили сигнал тревоги с кодом «Синий». Тем не менее посадка прошла благополучно, а помощь самолету по прибытии не потребовалась.

Ранее пассажиры авиакомпании Red Wings на сутки застряли в Сочи из-за тумана. Людям предоставили отель только спустя восемь часов задержки рейса.