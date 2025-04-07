В Британии предупредили Украину о возможном ультиматуме со стороны США

DT: США могут поставить Украину перед ультиматумом на условиях России

Соединенные Штаты могут поставить Украину перед ультиматумом, предусматривающим либо мир на условиях России, либо полное лишение разведывательной и логистической поддержки со стороны Вашингтона. Об этом пишет британская газета Daily Telegraph.

«Украина столкнется с ультиматумом: либо подписать мирное соглашение, заключенное при посредничестве Трампа и продиктованное (президентом РФ Владимиром Путиным — прим. "Ленты.ру"), либо навсегда лишиться разведывательной и логистической поддержки», — сказано в статье.

Как отметили журналисты, в Штатах у Трампа есть союзники в этом вопросе. Они также рассматривают требование России о признании ее новых территорий как справедливое.

Ранее политолог Джон Кавулич заявил, что Вашингтон может лишить Киев американской поддержки, если Дональд Трамп посчитает, что украинский лидер Владимир Зеленский является «противником мира». Как считает эксперт, Трамп хочет прекращения боевых действий и урегулирования на как можно более продолжительный срок.

В феврале Владимир Зеленский на фоне переговоров делегаций США и России сообщил, что Киев не пойдет ни на какие ультиматумы.