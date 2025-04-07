В ЕС ответили на вопрос о смягчении санкций против России

Спецпосланник О'Салливан: ЕС не обсуждал с США смягчение санкций против России

Европейский союз (ЕС) не обсуждал с США проблему смягчения санкций против России в рамках возможного соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом заявил спецпосланник ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан, передает Bloomberg.

«Мы пока не обсуждали с американцами вопрос санкций», — отметил спецпосланник.

По словам О'Салливана, американская сторона на данный момент не инициировала обсуждение возможного снятия санкционных ограничений. Он добавил, что санкции — «очень важный рычаг в любых переговорах с Россией, и он должен быть использован, но использован разумно и медленно».

4 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Конгресс оказывает давление на американского лидера Дональда Трампа с требованием ввести новые санкции против России.