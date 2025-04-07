Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:38, 7 апреля 2025Мир

В ЕС ответили на вопрос о смягчении санкций против России

Спецпосланник О'Салливан: ЕС не обсуждал с США смягчение санкций против России
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Джон Салливан

Джон Салливан. Фото: Evgenia Novozhenina / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) не обсуждал с США проблему смягчения санкций против России в рамках возможного соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом заявил спецпосланник ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан, передает Bloomberg.

«Мы пока не обсуждали с американцами вопрос санкций», — отметил спецпосланник.

По словам О'Салливана, американская сторона на данный момент не инициировала обсуждение возможного снятия санкционных ограничений. Он добавил, что санкции — «очень важный рычаг в любых переговорах с Россией, и он должен быть использован, но использован разумно и медленно».

4 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Конгресс оказывает давление на американского лидера Дональда Трампа с требованием ввести новые санкции против России.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила «Искандером» по гостинице с наемниками ВСУ. Разбор завалов попал на видео

    В России запретили навязывать потребителям допуслуги

    Бывший украинский дипломат обвинил Зеленского в занижении потерь

    В Челябинске запустили поздравительные ролики в честь побившего рекорд Овечкина

    Названо количество квартир дешевле 10 миллионов рублей в Москве

    Глава немецкой партии осудила идею готовить школьников к войне

    Зависимость России от турецких лимонов оценили

    Дачникам назвали способы снять боль в спине после работы в огороде

    Экстрадированные из Бразилии двое россиян получили сроки за многомиллионное мошенничество

    Самолет придавил трех человек из-за поломки подъемника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше