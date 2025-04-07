В Европе заявили об угрозе для беженцев с Украины в ЕС по одной причине

Euractiv: В ЕС нет плана для беженцев с Украины после окончания конфликта

Правовой статус украинских беженцев в Европейском союзе (ЕС) может оказаться под угрозой, поскольку нет четкого плана, который позволяет им остаться после окончания конфликта. Об этом сообщает портал Euractiv.

Как отмечает портал, после начала конфликта на Украине была активирована Директива о временной защите ЕС, которая позволила беженцам жить и работать в Евросоюзе.

«Прекращение огня может в одночасье полностью изменить ситуацию, предоставив принимающим странам возможность решать, ослаблять ли эти меры защиты, добиваться интеграции или подталкивать беженцев к возвращению домой. В блоке, который часто парализован дебатами по вопросам миграции, любые действия на уровне ЕС по продлению временной защиты, скорее всего, будут политически чреваты», — говорится в материале.

Сложности для разработки единого четкого плана ЕС по данному вопросу создает то, что данную директиву каждая страна блока интерпретирует по-разному в зависимости от своего законодательства, поэтому отношение к гражданам Украины разное.

Ранее украинским беженцам, прибывшим в США по гуманитарной программе, разослали электронные письма с требованием уехать с территории страны в течение недели. Позже власти сообщили, что письма были направлены по ошибке, программа, по которой украинцы заезжали в США, продолжает работать.