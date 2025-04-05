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08:24, 5 апреля 2025Мир

Украинским беженцам в США по ошибке разослали письма с требованием уехать в течение недели

Reuters: Украинцы в США по ошибке получили письма с требованием уехать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Украинским беженцам, прибывшим в США по гуманитарной программе, разослали электронные письма с требованием уехать с территории страны в течение недели. Об этом сообщает агентство Reuters.

В уведомлении сообщалось, что статус аннулирован, и в случае попытки задержаться на территории страны федеральное правительство найдет нелегалов и депортирует. «Если вы немедленно не покинете Соединенные Штаты, вы подвергнетесь потенциальным действиям правоохранительных органов, которые приведут к вашей высылке из Соединенных Штатов... Не пытайтесь остаться в США», — говорилось в рассылке.

Позднее власти сообщили, что письма были направлены по ошибке, программа, по которой украинцы заезжали в США, продолжает работать. Сколько беженцев получили подобные послания, неизвестно. В марте стало известно, что администрация американского президента Дональда Трампа планирует аннулировать пребывание примерно для 240 тысяч украинских граждан.

Ранее американское Управление по расселению беженцев (ORR) заявило об отсутствии средств для помощи украинцам, прибывшим в США по гуманитарным причинам. В управлении пояснили, что не получали никаких дополнительных для прибывших с Украины по гуманитарному паролю ассигнований на 2025 финансовый год, который закончится 30 сентября.

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