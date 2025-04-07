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12:41, 7 апреля 2025Россия

В Госдуме назвали пять преимуществ роботов перед мигрантами

Депутат ГД Матвеев перечислил преимущества роботов над мигрантами
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Михаил Матвеев

Михаил Матвеев . Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

В Госдуме назвали пять преимуществ роботов перед мигрантами. Их перечислил депутат Михаил Матвеев в Telegram.

Парламентарий опубликовал видео с «целующимися» наземными дронами, которые использует одна из российских компаний. Два аппарата стоят друг напротив друга и некоторое время не могут разъехаться. Такие дроны предполагается использовать в качестве замены курьеров.

Несмотря на возникающие неполадки, роботы не требуют российского гражданства и материнского капитала, отметил Матвеев. Помимо этого, они не перекрывают улицы для молитв, не носят с собой ножи и не нападают на людей, добавил он.

До этого Матвеев рассказал об открытом в Самаре хостеле для мигрантов, владелец которого вступил в конфликт с соседями. Там после жалоб горожан на обитателей владелец отеля якобы перекрыл воду жителям дома. К этому привело недовольство мужчины рейдами силовиков.

ЖЗЛ
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