В Госдуме потребовали закрыть въезд в Россию для ряда артистов

Депутат Драпеко призвала запретить въезд в Россию артистам с дурной репутацией

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко призвала запретить въезд в Россию скандальным зарубежным артистам. Ее комментарий приводит «Абзац».

По словам депутата, необходимо фильтровать артистов, которые хотят выступить с концертами в России. «Они ведь не только поют, они еще и разговаривают — ведут какую-то свою агитацию. Деятелям с дурной репутацией доступ в Россию должен быть запрещен», — отметила Драпеко.

Парламентарий подчеркнула, что нужно работать с продюсерами и организаторами мероприятий, чтобы не допустить выступлений подобных музыкантов. «Публичное информационное пространство — предмет национальной безопасности. Нельзя пускать вражеских агитаторов», — заявила она.

Ранее стало известно, что организаторы концерта в России американского рэпера Канье Уэста отказались от своих планов из-за нацистских высказываний исполнителя. Информация о возможном концерте артиста в Москве появилась летом 2024 года. Тогда сообщалось, что он уже приехал в Россию, однако все эти новости в результате не подтверждались.