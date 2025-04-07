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17:12, 7 апреля 2025Бывший СССР

В Грузии запретят получение иностранных грантов без позволения правительства

Власти Грузии запретят получение иностранных грантов без согласия правительства
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» начала внесение поправок в закон о грантах, которые не позволят гражданам или организациям получать иностранные средства финансирования без разрешения правительства. Об этом заявил первый зампред фракции Ираклий Кирцхалия, передает ТАСС.

«Важным является внедрение правила согласия правительства Грузии (...), чтобы внешние силы не сумели профинансировать в нашей стране кампании по романтизации кидания коктейля Молотова, насильственные акции или другие деструктивные действия», — прокомментировал Кирцхалия.

По его словам, правило выдачи средств не будет касаться обучения за рубежом, выделения денег на спортивные ассоциации или на научную деятельность за границей, а следить за исполнением закона будет Антикоррупционное бюро при правительстве республики.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Европейский союз (ЕС) финансирует протестные акции в Грузии. По его словам, деньги из бюджета ЕС потрачены на лоббирование антиправительственных настроений.

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