В Молдавии предрекли дефицит питьевой воды

Премьер Молдавии предрек дефицит питьевой воды

Молдавии грозит дефицит питьевой воды. Такую проблему предрек премьер-министр республики Дорин Речан, передает издание Newsmaker в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас правительство республики разрабатывает проекты по доставке воды из Карпат. Политик добавил, что уже проложен трубопровод под рекой Прут, по которой проходит граница между Молдавией и Румынией.

«К сожалению, нужно признать, что в Молдове недостаточно питьевой воды. Именно поэтому у нас есть договоренность и партнeрство, и мы уже разрабатываем конкретные проекты, чтобы доставлять воду из Карпат», — рассказал он.

Ранее стало известно, что все больше жителей Молдавии поддерживают объединение с Румынией. Как показал опрос, эту идею поддерживают 36,7 процента опрошенных.