Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:43, 7 апреля 2025Бывший СССР

В Молдавии предрекли дефицит питьевой воды

Премьер Молдавии предрек дефицит питьевой воды
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Молдавии грозит дефицит питьевой воды. Такую проблему предрек премьер-министр республики Дорин Речан, передает издание Newsmaker в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас правительство республики разрабатывает проекты по доставке воды из Карпат. Политик добавил, что уже проложен трубопровод под рекой Прут, по которой проходит граница между Молдавией и Румынией.

«К сожалению, нужно признать, что в Молдове недостаточно питьевой воды. Именно поэтому у нас есть договоренность и партнeрство, и мы уже разрабатываем конкретные проекты, чтобы доставлять воду из Карпат», — рассказал он.

Ранее стало известно, что все больше жителей Молдавии поддерживают объединение с Румынией. Как показал опрос, эту идею поддерживают 36,7 процента опрошенных.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила «Искандером» по гостинице с наемниками ВСУ. Разбор завалов попал на видео

    В России запретили навязывать потребителям допуслуги

    Бывший украинский дипломат обвинил Зеленского в занижении потерь

    В Челябинске запустили поздравительные ролики в честь побившего рекорд Овечкина

    Названо количество квартир дешевле 10 миллионов рублей в Москве

    Глава немецкой партии осудила идею готовить школьников к войне

    Зависимость России от турецких лимонов оценили

    Дачникам назвали способы снять боль в спине после работы в огороде

    Экстрадированные из Бразилии двое россиян получили сроки за многомиллионное мошенничество

    Самолет придавил трех человек из-за поломки подъемника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше