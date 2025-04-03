В Молдавии захотели присоединиться к Румынии

Newsmaker: В Молдавии растет число сторонников объединения с Румынией

В Молдавии все больше людей хотят объединения с Румынией, особенно среди проевропейских политических сил. Об этом пишет Newsmaker со ссылкой на соцопрос.

Согласно ему, присоединение Молдавии к Румынии поддержали 36,7 процента опрошенных. Это выше прошлогоднего результата.

Сообщается также, что в марте была создана «Платформа национального воссоединения», целью которой является воссоединение с Румынией и победа на предстоящих парламентских выборах. Издание отмечает, что сейчас основной электорат сторонников присоединения Молдавии к Румынии среди проевропейских сил.

При этом, пишет Newsmaker, количество голосов на прошлых парламентских выборах за сторонников объединения было минимальным.

Ранее МИД Молдавии объявил трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата. Позже их выслали из республики.