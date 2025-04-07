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07:16, 7 апреля 2025Россия

В Москве грузовой автомобиль влетел в переход станции метро

В Москве ГАЗель влетела в подземный переход станции метро «Парк Победы»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Москве грузовой автомобиль ГАЗель влетале в подземный пешеходный переход станции «Парк Победы». Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По его информации, авария произошла на той части Кутузовского проспекта, который идет в сторону области. Из-за аварии грузовик сильно поврежден, водитель ГАЗели смог выбраться самостоятельно. Внутри транспортного средства еще остается один человек — выбраться ему пытаются помочь очевидцы.

На опубликованных агентством кадрах видно, что грузовик оказался внутри пешеходного подземного перехода, Нижняя часть грузовика получила серьезные повреждения, по переходу разбросаны обломки.

Вечером 6 апреля в Москве столкнулись два автобуса. По неофициальным данным, травмы получили восемь человек.

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