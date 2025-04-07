В России задержали 15 человек за помощь в подмене номеров для мошенников

ФСБ задержала 15 человек за помощь в подмене номеров для мошенников из-за рубежа

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД задержали 15 человек, которые обеспечивали работу узлов связи по подмене номеров для мошенников из-за рубежа. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, использованные злоумышленниками узлы связи были выявлены при помощи искусственного интеллекта. Они помогали мошенникам из-за рубежа обманывать россиян и похищать их деньги.

Задержания и обыски одновременно проходили в 11 регионах РФ. В ходе следственных действий были изъяты оборудование, несколько тысяч сим-карт различных операторов, а также другие предметы и документы.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее мошенники украли у 67-летней сотрудницы «Новикомбанка» Татьяны 32 миллиона рублей.