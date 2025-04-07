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10:13, 7 апреля 2025Силовые структуры

В России задержали 15 человек за помощь в подмене номеров для мошенников

ФСБ задержала 15 человек за помощь в подмене номеров для мошенников из-за рубежа
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД задержали 15 человек, которые обеспечивали работу узлов связи по подмене номеров для мошенников из-за рубежа. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, использованные злоумышленниками узлы связи были выявлены при помощи искусственного интеллекта. Они помогали мошенникам из-за рубежа обманывать россиян и похищать их деньги.

Задержания и обыски одновременно проходили в 11 регионах РФ. В ходе следственных действий были изъяты оборудование, несколько тысяч сим-карт различных операторов, а также другие предметы и документы.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее мошенники украли у 67-летней сотрудницы «Новикомбанка» Татьяны 32 миллиона рублей.

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