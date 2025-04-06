Мошенники украли у сотрудницы банка многомиллионную сумму

Мошенники украли у 67-летней сотрудницы банка 32 миллиона рублей

Мошенники украли у 67-летней сотрудницы «Новикомбанка» Татьяны 32 миллиона рублей. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

По данным источника, 26 марта пострадавшей пришло сообщение в Telegram от лжеруководства, в котором говорилось, что с ней должен был связаться «сотрудник ФСБ» по важному вопросу. Затем Татьяне позвонил неизвестный и сообщил, что мошенники получили доступ к ее счетам, из-за чего необходимо перевести деньги на «безопасный счет», пишет канал.

«Далее начались походы по отделениям банков. Часть денег Татьяна сняла и отдала курьеру на улице Усачева, часть — переводила на те самые счета», — говорится в сообщении. Отмечается, что когда у сотрудницы банка закончились собственные деньги, злоумышленники уговорили ее взять несколько кредитов и заложить машину.

Это продолжалось в течение пяти дней, после чего преступники удалили все чаты, и пострадавшая поняла, что ее обманули. По ее подсчетам, она отдала мошенникам 32,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать участников специальной военной операции в соцсетях под предлогом поиска пропавших без вести сослуживцев.