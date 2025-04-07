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13:55, 7 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе мужчина стрелял по детям из ружья

На Чукотке возбудили дело против мужчины, стрелявшего из ружья по детям
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

На Чукотке возбудили дело против 25-летнего мужчины, стрелявшего из пневматического ружья по детям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, в конце февраля мужчина из окна квартиры села Марково стал стрелять в несовершеннолетних местных жителей. Он причинил им телесные повреждения и физическую боль.

Дело возбуждено по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия») УК РФ

Ранее в подмосковных Мытищах полиция задержала двух 34-летнего и 22-летнего мужчин, избивших 46-летнего местного жителя за нежелание жить среди мусора.

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