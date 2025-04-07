В российском регионе мужчина стрелял по детям из ружья

На Чукотке возбудили дело против мужчины, стрелявшего из ружья по детям

На Чукотке возбудили дело против 25-летнего мужчины, стрелявшего из пневматического ружья по детям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, в конце февраля мужчина из окна квартиры села Марково стал стрелять в несовершеннолетних местных жителей. Он причинил им телесные повреждения и физическую боль.

Дело возбуждено по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия») УК РФ

Ранее в подмосковных Мытищах полиция задержала двух 34-летнего и 22-летнего мужчин, избивших 46-летнего местного жителя за нежелание жить среди мусора.