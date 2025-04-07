В США объяснили введение пошлин против «островов пингвинов»

Министр Латник: Трамп хочет предотвратить возможность обхода пошлин для Китая

Соединенные Штаты ввели пошлины в отношении необитаемых территорий, называемых «островами пингвинов», для того, чтобы предотвратить возможность обхода тарифной политики. Об этом рассказал американский министр торговли Говард Латник, сообщает телеканал CBS.

«Президенту (США Дональду Трампу — прим. "Ленты.ру") это надоело, и он хочет исправить ситуацию. Он сказал, что не может допустить, чтобы какая-либо часть мира стала лазейкой для Китая или других стран», — уточнил он.

Помимо этого, Латник опроверг предположения об использовании искусственного интеллекта для формирования перечня территорий, на которые распространяются таможенные пошлины, после появления в соцсетях соответствующей информации.

Ранее сообщалось, что необитаемые острова Херд и Макдональд, на которые Трамп наложил пошлины, оказались поставщиками машин в США. Как написали СМИ, вулканические острова оказались в списке «внешних территорий» Австралии, и на их товары собираются ввести 10-процентные пошлины.

До этого глава Белого дома проинформировал, что вводит в США пошлины на все импортные товары. Базовый тариф составит 10 процентов. Далее будут применяться дополнительные пошлины для каждой страны.