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17:39, 7 апреля 2025Мир

Венгрия выступила против ответа ЕС на пошлины Трампа

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт против ответа ЕС на пошлины Трампа
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Mike Segar / Reuters

Будапешт выступает против введения Европейским союзом (ЕС) пошлин в ответ на экономическую политику президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

По словам министра, нынешняя ситуация в отношениях Брюсселя и Вашингтона сложилась из-за ошибки Еврокомиссии. «Мы не должны навредить себе еще больше, чем до сих пор. Мы видим решение не во введении новых пошлин, а в переговорах», — пояснил Сийярто.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что республика выступает против введения пошлин на товары из США, потому что это повысит цены на европейском и венгерском рынках.

Ранее планировалось, что пошлины на американский импорт власти Евросоюза введут уже в середине апреля. До этого ЕС отложил с 1 до 15 апреля введение на американский виски 50-процентных пошлин, которые Трамп назвал «злобными».

Экономист Михаил Беляев в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что импортные пошлины президента США Дональда Трампа окажут депрессивное влияние на мировую экономику, но в большей степени повлияют именно на экономику внутри Штатов. По словам эксперта, импортные пошлины будут выплачивать сами американцы, они должны сдерживать покупателя от приобретения иностранных товаров.

«То есть, если рынку все равно нужны импортные товары, пошлины просто вкладываются в цену, что дает их рост. Зато позволяет развить собственное производство», — пояснил он.

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