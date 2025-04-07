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15:57, 7 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Влияние пошлин Трампа на мировую экономику оценили

Экономист Беляев: Пошлины Трампа затормозят мировую экономику
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Импортные пошлины президента США Дональда Трампа окажут депрессивное влияние на мировую экономику, но в большей степени повлияют именно на экономику внутри Штатов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев».

«Трамп ввел пошлины, чтобы оградить собственную экономику от иностранных товаров. Импортные пошлины будут выплачивать сами американцы, они должны сдерживать покупателя от приобретения иностранных товаров. То есть если рынку все равно нужны импортные товары, пошлины просто вкладываются в цену, что дает их рост. Зато позволяет развить собственное производство», — сказал Беляев.

Отказ импортеров от поставок товаров в США, по словам экономиста, может спровоцировать напряженность на рынке и снова простимулировать внутренних американских производителей. Это, как объяснил Беляев, может стать позитивных толчком для Штатов, но оказать тормозящее воздействие на мировую экономику.

«Очень большие ограничения введены в отношении Европы, так что там будут сложности и проседание экономики. В том числе и мировой экономики — это затормозит ее рост. Одновременно с этим есть страны, на которые пошлины не повлияют никак. Это, например, Китай, у которого огромный внутренний рынок», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее сообщалось, что в начале торгов на Московской бирже в понедельник, 7 апреля, российский фондовый рынок пережил одно из крупнейших падений за последнее время. С момента закрытия в пятницу, 4 апреля, индекс Мосбиржи потерял почти 120 пунктов.

Основные биржевые индексы Японии и Китая потеряли более пяти процентов, при этом из-за слишком резкой динамики руководству бирж приходилось приостанавливать торги.

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