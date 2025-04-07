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16:28, 7 апреля 2025Мир

Во Франции предложили ответить мобилизацией на отправку войск Украине

Филиппо призвал французов мобилизоваться против отправки войск на Украину
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Французы должны мобилизоваться против возможной отправки войск на Украину и отвергнуть эту идею властей страны. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X.

«Владимир Зеленский объявил, что французские войска первыми прибудут на Украину (...) Наша мобилизация против этого безумия и за мир должна быть обширной», — написал лидер партии.

Ранее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала Киев отказаться от притязаний на территории и признать их закрепление за Россией. Политик подчеркнула, что в обратном случае Украина лишь потеряет еще больше территорий и отказ от компромиссов с Россией осложняет положение Киева. Она также раскритиковала Зеленского, связав с его ошибками украинский кризис.

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