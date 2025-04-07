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09:57, 7 апреля 2025Россия

Военный эксперт заявил об интересной тактике ВСУ на белгородском направлении

Военный эксперт Алехин: Под Белгородом ВСУ используют интересную тактику
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На белгородском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют интересную тактику, которая включает постепенный ввод в бой подразделений различной степени боевой подготовки. Об этом заявил военный эксперт Геннадий Алехин, его слова приводит военкор Александр Сладков в Telegram.

Как рассказал специалист, при попытках прорыва ВСУ в первую очередь подгоняют к границе и оборонительным сооружениям инженерную технику, вместе с которой в бой включаются системы радиоэлектронной борьбы. После этого украинское командование отправляет в бой моторизированную пехоту, которая передвигается на квадроциклах и джихад-мобилях. Алехин подчеркнул, что такую технику использовали и чеченские боевики во время боев с федеральными силами России.

«Наши их уничтожают, и тогда они мелкими группами с разных направлений пытаются просочиться, используя рельеф местности, и закрепиться. В самом начале идут насильно мобилизованные. Только потом в бой вступает ССО (силы специальных операций — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал Алехин о боях под Белгородом.

Несмотря на приведенную тактику, закрепиться в приграничных населенных пунктах Белгородской области у ВСУ не получается.

Ранее сообщалось, что Россия изменила тактику применения беспилотников в белгородском приграничье.

ЖЗЛ
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