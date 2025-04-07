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09:20, 7 апреля 2025Россия

Россия изменила тактику применения беспилотников в белгородском приграничье

Военкор Котенок: ВС РФ изменили тактику применения БПЛА в Белгородской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России изменили тактику применения беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Здесь [в районе Демидовки] наши подразделения изменили тактику применения БПЛА. Часть дронов работали по противнику на земле, часть — "истребителями" БПЛА противника, особенно по дронам типа "Баба Яга", которые производили дистанционное минирование», — сообщил военкор.

По его информации, в районе Поповки сохраняется активность ВСУ, которые пытаются прорваться в населенный пункт малыми пехотными группами. У Демидовки же украинские военные пытались бежать, однако были уничтожены российскими силами. В самом населенном пункте проведена зачистка.

Утром 7 апреля сообщалось о стремительном изменении линии боевого соприкосновения в Белгородской области. По информации военкора Семена Пегова, несмотря на сообщения о зачистке Демидовки, которые начали поступать вечером 6 апреля, населенный пункт находится в серой зоне. ВСУ тем временем продолжают наращивать группировку у Краснояружского района Белгородской области.

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