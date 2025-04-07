Врач нашла связь между недосыпом и лишним весом

Гастроэнтеролог Кашух: Недосып усиливает аппетит и приводит к перееданию

Недосып может приводить к увеличению веса, сообщила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Связь между лишним весом и качеством сна она нашла в беседе с РИАМО.

По словам Кашух, недосып усиливает аппетит, а полноценный сон его нормализует. «Многочисленные исследования показывают, что после бессонной ночи тянет на вредную еду — хочется съесть что-нибудь сладкое и жирное. Так мозг пытается восполнить дефицит энергии», — объяснила она.

Врач добавила, что во сне вырабатываются гормоны, отвечающие за чувство голода и насыщения, а недостаток сна приводит к сбою в этом процессе: человеку сложно контролировать пищевое поведение, он переедает, даже если на самом деле уже сыт.

Если в течение дня захотелось перекусить после полноценного приема пищи, гастроэнтеролог рекомендовала для начала выпить стакан воды, а если через 20–30 минут чувство голода не пропало, можно съесть что-то низкокалорийное, например, овощной салат или кефир.

Также Кашух призвала использовать «правило тарелки»: наполовину она должна быть заполнена овощами или фруктами, на четверть — сложными углеводами (например, крупами), и еще на четверть — белковыми продуктами (например, мясом или рыбой). Правильное питание и полноценный сон помогут организму быстрее адаптироваться к здоровому весу и удерживать его в норме, заключила она.

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