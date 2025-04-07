Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:42, 7 апреля 2025Забота о себе

Врач рассказала о неочевидной опасности продолжительности сна менее семи часов

Терапевт Корхова: Сон продолжительностью менее 7 часов в сутки грозит простудами
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: jcomp / Freepik

Хронический недосып может привести к серьезным проблемам со здоровьем, предупредила врач-терапевт Ольга Корхова. О неочевидной опасности продолжительности сна менее семи часов в день она поговорила с «Газетой.Ru».

Врач объяснила, что недосып может ослабить иммунитет и сделать организм более восприимчивым к инфекциям. «Исследования показывают, что люди, спящие менее семи часов в сутки, подвержены простудным заболеваниям в три раза чаще, чем те, кто отдыхает восемь часов и больше. В период сна активно вырабатываются цитокины — белки, отвечающие за борьбу с воспалением и вирусами», — рассказала Корхова.

Недостаток сна также грозит раздражительностью, ухудшением настроения, хронической усталостью, тревожностью, депрессией и другими психическими расстройствами, нарушением когнитивных функций, добавила врач. Корхова заверила, что даже одна бессонная ночь может ухудшить внимание, снизить продуктивность и затруднить принятие решений. Это особенно важно для людей, чья работа связана с интеллектуальной деятельностью, заключила терапевт.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Ранее сомнолог Максим Новиков назвал правила борьбы с бессонницей. По его словам, улучшить сон помогает отсутствие гаджетов перед сном и шума в комнате.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила «Искандером» по гостинице с наемниками ВСУ. Разбор завалов попал на видео

    Фондовый рынок США обвалился вслед за европейским и азиатским

    Бывшего российского министра приговорили к условному сроку за миллионный ущерб бюджету

    Звезда «Уральских пельменей» ответил на вопрос об уехавших артистах народной мудростью

    Юг США затопило ливневыми водами

    Жители Патриарших в Москве пожаловались на стук копыт по ночам

    Россиянин потратил 15 рублей на лотерейный билет и выиграл 2 миллиона

    Мать Овечкина обратилась к журналистам

    ЦБ резко поднял курсы доллара и евро

    Минобороны сообщило о новой попытке ВСУ атаковать российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше