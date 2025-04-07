Врач рассказала о неочевидной опасности продолжительности сна менее семи часов

Терапевт Корхова: Сон продолжительностью менее 7 часов в сутки грозит простудами

Хронический недосып может привести к серьезным проблемам со здоровьем, предупредила врач-терапевт Ольга Корхова. О неочевидной опасности продолжительности сна менее семи часов в день она поговорила с «Газетой.Ru».

Врач объяснила, что недосып может ослабить иммунитет и сделать организм более восприимчивым к инфекциям. «Исследования показывают, что люди, спящие менее семи часов в сутки, подвержены простудным заболеваниям в три раза чаще, чем те, кто отдыхает восемь часов и больше. В период сна активно вырабатываются цитокины — белки, отвечающие за борьбу с воспалением и вирусами», — рассказала Корхова.

Недостаток сна также грозит раздражительностью, ухудшением настроения, хронической усталостью, тревожностью, депрессией и другими психическими расстройствами, нарушением когнитивных функций, добавила врач. Корхова заверила, что даже одна бессонная ночь может ухудшить внимание, снизить продуктивность и затруднить принятие решений. Это особенно важно для людей, чья работа связана с интеллектуальной деятельностью, заключила терапевт.

Ранее сомнолог Максим Новиков назвал правила борьбы с бессонницей. По его словам, улучшить сон помогает отсутствие гаджетов перед сном и шума в комнате.