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02:00, 27 марта 2025Забота о себе

Врач назвал правила борьбы с бессонницей

Сомнолог Новиков: Отказ от поздних ужинов и избытка кофеина улучшит сон
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Плохой сон может увеличить риск хронических заболеваний и существенно снизить продолжительность жизни, предупредил врач-сомнолог Максим Новиков. Правила борьбы с бессонницей он назвал в беседе с «Известиями».

По словам сомнолога, бороться с бессонницей помогут отказ от поздних ужинов и избытка кофеина или алкоголя. Также улучшат сон отсутствие гаджетов перед сном и шума в комнате. «Физическая активность, вечерние прогулки на свежем воздухе и расслабляющие напитки, такие как успокоительный сбор из мяты, мелиссы или валерианы, могут способствовать крепкому и здоровому сну», — поделился рекомендациями специалист. Если бессонница становится хронической, Новиков порекомендовал обратиться ко врачу-сомнологу.

Одной из причин расстройства сна может стать недостаток мелатонина — гормона, регулирующего биологические ритмы организма, отметил Новиков. Сомнолог объяснил, что мелатонин вырабатывается ночью, и мешать этому процессу могут, например, сменный график работы и частые авиаперелеты. Также, добавил врач, засыпанию может мешать гормон стресса кортизол — этот тип бессонницы часто требует психотерапевтического вмешательства.

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Кроме того, существует генетическая предрасположенность к бессоннице, обусловленная врожденным нарушением обмена гормонов, и парадоксальная бессонница, при которой человек жалуется на трудности в засыпании, но при этом спит нормальное количество часов.

Ранее сомнолог Роман Бузунов заявил, что бессонница приобрела характер пандемии. По его словам, почти 90 процентов проблем со сном объясняются стрессом.

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