Медики назвали причины появления бессонницы и способы их решения

Сомнолог Бузунов: Бессонница фактически приобрела характер пандемии

На сегодняшний день проблемы со сном испытывают не только взрослые, но и дети, и на то существует множество причин. Их назвали в беседе с Пятым каналом сомнолог Роман Бузунов, терапевт Татьяна Родоманченко и психотерапевт Ирина Киселева.

«Бессонница фактически приобрела характер пандемии», — заявил Бузунов. Он пояснил, что сейчас 90 процентов причин бессонницы приходится на нескончаемый стресс. При длительных же переживаниях человек не может полностью восстановить силы и работоспособность, что в целом снижает качество его жизни.

Родоманченко утверждает, что нездоровый сон может указывать на депрессию. Также она сообщила, что при ненормированном темпе жизни, когда отсутствует полноценный сон и много работы, возникают проблемы с ЖКТ, так как «система начинает сбоить».

В беседе с каналом Киселева рекомендовала посетить психотерапевта. У людей, страдающих депрессией, дополнила она, чаще всего наблюдается бессонница. В то же время те, кто тщетно борется с бессонницей, имеют риск впасть в депрессию, и так снова и снова.

В заключение отмечается, что не стоит игнорировать бессонницу, так как она может привести к серьезным последствиям. При этом, если врачи не выявят какие-то сопровождающие заболевания, вполне успешно помочь должны легкие успокоительные препараты.

Ранее была раскрыта потенциальная опасность известных гаджетов для сна. Клинический психолог Келли Бэйрон заявила, что использование устройств для отслеживания сна может не помочь в налаживании здорового режима, а лишь усилить сильный стресс и тревожность.