ВСУ дважды ударили по энергетическим объектам в регионе России

ВСУ дважды ударили по энергетическим объектам в Ростовской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды ударили по энергетическим объектам в Ростовской области. Об этом сообщило Минобороны.

Обе атаки совершены в ночь на 7 апреля. Целями ударов беспилотников ВСУ стали два объекта «Россетей».

В результате ударов были отключены две линии электропередачи. Без энергоснабжения осталось около тысячи потребителей, отметили в Минобороны.

Утром 7 апреля стало известно о падении беспилотника ВСУ в Краснодарском крае. Он спикировал на железнодорожную ветку в Тимашевском районе. В результате железная дорога, а также контактная сеть, оказались повреждены.