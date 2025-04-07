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07:50, 7 апреля 2025Россия

В Краснодарском крае беспилотник упал на железную дорогу

В Краснодарском крае сбитый силами ПВО беспилотник упал на железную дорогу
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Тимашевском районе Краснодарского края сбитый беспилотник упал на железную дорогу. Об этом сообщил оперштаб российского региона в Telegram-канале.

Один из беспилотников, который был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО), упал на железнодорожное полотно между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко. В результате железная дорога, а также контактная сеть, оказались повреждены.

«Пострадавших нет, возгорания не произошло. На месте работает аварийная бригада РЖД, привлечен ремонтно-восстановительный поезд из Тимашевска», — сообщил оперштаб.

По его информации, на месте падения дрона работают 27 человек и 7 единиц техники. На период проведения работ движение поездов идет в объезд поврежденного участка, задержек движения составов нет.

Согласно данным Минобороны, за ночь над Краснодарским краем сбили четыре беспилотника. Всего над Россией в ночь на 7 апреля перехватили 19 дронов, их, помимо Кубани, сбили над Брянской областью и Крымом, а также над Азовским морем.

ЖЗЛ
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