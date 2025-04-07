Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:31, 7 апреля 2025Наука и техника

Выявлен скрытый вред брака

Alzheimer’s & Dementia: Брак является причиной повышенного риска деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jeongim Kwon / Unsplash

Жизнь в браке может быть связана с более высоким риском развития деменции в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Флорида и Университета Монпелье. Результаты 18-летнего наблюдения опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia.

В исследовании приняли участие более 24 тысяч пожилых людей без признаков деменции. Их ежегодно обследовали в рамках программы Национального координационного центра по болезни Альцгеймера.

Оказалось, что деменция развивалась у 21,9 процента тех, кто состоял в браке. Среди вдовцов этот показатель был таким же, а вот у разведенных — всего 12,8 процента. У тех, кто никогда не был женат или замужем, — 12,4 процента.

Даже после учета возраста, пола, образования, состояния здоровья, вредных привычек и генетических факторов, риск деменции оставался выше именно у женатых и замужних участников. Особенно это касалось болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви.

Ученые подчеркивают, что такие данные противоречат распространенному мнению о том, что брак защищает от когнитивных нарушений. Почему неженатые и разведенные реже сталкиваются с деменцией — пока неясно. Исследователи предполагают, что причина может быть как в образе жизни, так и в особенностях психоэмоционального состояния.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила «Искандером» по гостинице с наемниками ВСУ. Разбор завалов попал на видео

    В России запретили навязывать потребителям допуслуги

    Бывший украинский дипломат обвинил Зеленского в занижении потерь

    В Челябинске запустили поздравительные ролики в честь побившего рекорд Овечкина

    Названо количество квартир дешевле 10 миллионов рублей в Москве

    Глава немецкой партии осудила идею готовить школьников к войне

    Зависимость России от турецких лимонов оценили

    Дачникам назвали способы снять боль в спине после работы в огороде

    Экстрадированные из Бразилии двое россиян получили сроки за многомиллионное мошенничество

    Самолет придавил трех человек из-за поломки подъемника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше