Выявлен скрытый вред брака

Alzheimer’s & Dementia: Брак является причиной повышенного риска деменции

Жизнь в браке может быть связана с более высоким риском развития деменции в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Флорида и Университета Монпелье. Результаты 18-летнего наблюдения опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia.

В исследовании приняли участие более 24 тысяч пожилых людей без признаков деменции. Их ежегодно обследовали в рамках программы Национального координационного центра по болезни Альцгеймера.

Оказалось, что деменция развивалась у 21,9 процента тех, кто состоял в браке. Среди вдовцов этот показатель был таким же, а вот у разведенных — всего 12,8 процента. У тех, кто никогда не был женат или замужем, — 12,4 процента.

Даже после учета возраста, пола, образования, состояния здоровья, вредных привычек и генетических факторов, риск деменции оставался выше именно у женатых и замужних участников. Особенно это касалось болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви.

Ученые подчеркивают, что такие данные противоречат распространенному мнению о том, что брак защищает от когнитивных нарушений. Почему неженатые и разведенные реже сталкиваются с деменцией — пока неясно. Исследователи предполагают, что причина может быть как в образе жизни, так и в особенностях психоэмоционального состояния.