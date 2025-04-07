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17:58, 7 апреля 2025Силовые структуры

Замглавы российского города получила в подарок сертификат и попала под статью

В Самарской области следователи возбудили дело в отношении замглавы Тольятти
Варвара Митина (редактор)

Фото: СУ СК РФ по Самарской области

В Самарской области следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Тольятти по социальным вопросам Юлии Банновой, которая приняла подарок в виде сертификата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщина проходит подозреваемой по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По версии следствия, в 2024 году подозреваемая получила подарочный сертификат от заведующей детского сада за общее покровительство и попустительство по службе.

Юлия Баннова заняла свой пост в 2017 году. Тогда же прокуратура требовала отстранить ее от должности из-за несоответствия квалификационным требованиям, однако руководство города отказалось выполнять это требование. 28 марта 2025 года у нее в кабинете прошли обыски. После этого Баннова уволилась по собственному желанию. Сейчас информация о ней удалена с официального сайта администрации.

Муж Павел Баннов возглавлял департамент дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации. Он был задержан 17 июля 2024 года за превышение должностных полномочий при проведении конкурса на ремонт дорог. Мужчина находится под стражей.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Коми Антона Виноградова по делу о взятке.

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