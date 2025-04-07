Землетрясение произошло у северных Курил

У северных Курил зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано у побережья северных Курил. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова в беседе с РИА Новости.

Сейсмолог подчеркнула, что, согласно оперативным данным, подземные толчки ощутили в Северо-Курильске силой три балла, тревога цунами не объявлялась.

Ранее у берегов Индонезии зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 5,5 балла.

Землетрясение силой 4,3 балла накануне пережили Южные Курилы. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане, на 141 километр восточнее села Малокурильское на острове Шикотан.