Женщина «воскресла» через пять лет после ее убийства

В Индии признанная убитой мужем пять лет назад женщина нашлась живой

Женщина из Индии оказалась живой через пять лет после того, как полицейские нашли останки, которые якобы принадлежали ей. Об этом пишет Hindustan Times.

Маллидж, жительница города Кушалнагар, штат Карнатака, которая считалась мертвой больше двух лет, «воскресла» и пришла в суд 3 апреля. Индианка пропала без вести в 2020 году. Через некоторое после исчезновения полиция нашла в окрестностях города Беттадапур женские останки. Следователи и судмедэксперты пришли к выводу, что они принадлежат Маллидж. Ее мужа Суреша заподозрили в убийстве. Впоследствии суд признал его виновным в том, что он расправился с женой и избавился от тела. Мужчину приговорили к тюремному заключению, он провел за решеткой два года.

1 апреля 2025 года Панду Пуджари, адвокат Суреша, наткнулся на видеоролик, в котором увидел живую Маллидж в компании другого мужчины. Пуджари предоставил видеоматериалы суду. Следователи смогли разыскать женщину и привести ее на заседание. Поскольку Маллидж «ожила», версия о вине Суреша рассыпалась. Теперь следствие должно пересмотреть результаты экспертизы по найденным останкам и определить, кому они принадлежали на самом деле.

Информации о том, освободили ли Суреша, пока нет.

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