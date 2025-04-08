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15:20, 8 апреля 2025Моя страна

36-летняя россиянка родила 13-го ребенка

Жительница Уралмаша родила 13-го ребенка
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

36-летняя жительница Уралмаша родила в Городской клинической больнице Екатеринбурга 13-го ребенка. На свет появился мальчик весом 2,3 килограмма, сообщает «Областная газета».

Мать и новорожденный чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке домой. Медики рассказали, что женщина планирует родить еще.

«Случай тринадцатых родов у женщины в моей практике пока первый, но все прошло достаточно быстро и естественным способом, несмотря на наличие кесарева сечения в анамнезе у мамы. Мальчик родился здоровым», — рассказала старшая акушерка Светлана Мокеева.

Ранее сообщалось, что в родильном доме №3 города Владивостока на свет появился крупный новорожденный, которого прозвали ребенком-гигантом. У россиянки родился мальчик весом 5 килограммов 40 граммов и ростом 57 сантиметров.

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