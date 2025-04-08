40-летняя певица Акула снялась в откровенном платье без бюстгальтера

Российская певица Оксана Почепа, известная под псевдонимом Акула, снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя исполнительница показала видео с отдыха в Таиланде. Она прошлась перед камерой в облегающем бордовом макси-платье на тонких бретелях. Наряд оказался оформлен глубоким декольте и разрезами до бедер. При этом артистка отказалась от бюстгальтера, и одежда обнажила часть ее бюста.

В то же время знаменитость надела босоножки на каблуках, плетеную широкополую шляпу и цепочку с крестом и распустила гладко уложенные волосы.

Известно, что в январе Почепа тайно вышла замуж за композитора Игоря Бабаева, от которого в ноябре 2024 года родила дочь. Данный ребенок стал первым для артистки.

Ранее в апреле 44-летняя певица Слава похвасталась фигурой в бикини.