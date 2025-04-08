Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:41, 8 апреля 2025Ценности

40-летняя певица Акула снялась в откровенном платье без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @pochepa

Российская певица Оксана Почепа, известная под псевдонимом Акула, снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя исполнительница показала видео с отдыха в Таиланде. Она прошлась перед камерой в облегающем бордовом макси-платье на тонких бретелях. Наряд оказался оформлен глубоким декольте и разрезами до бедер. При этом артистка отказалась от бюстгальтера, и одежда обнажила часть ее бюста.

В то же время знаменитость надела босоножки на каблуках, плетеную широкополую шляпу и цепочку с крестом и распустила гладко уложенные волосы.

Известно, что в январе Почепа тайно вышла замуж за композитора Игоря Бабаева, от которого в ноябре 2024 года родила дочь. Данный ребенок стал первым для артистки.

Ранее в апреле 44-летняя певица Слава похвасталась фигурой в бикини.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая. На Украине считают, что это может кардинально изменить ход конфликта

    В двух российских аэропортах ввели план «Ковер»

    В МИД прокомментировали перспективу заключения мирного договора с Японией

    В России мужчину приговорили к 18 годам за участие в террористическом сообществе

    Стрельбу и массовый таран машин на свадьбе в кавказском регионе России сняли на видео

    Барбер устроил 52-часовой марафон стрижек и установил рекорд в России

    40-летняя певица Акула снялась в откровенном платье без бюстгальтера

    В Подмосковье хорек застрял в вентиляции квартиры и был спасен

    Зеленский раскрыл темы встреч «Рамштайна» и «коалиции желающих»

    Прилеты снарядов ТОС показали вблизи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше