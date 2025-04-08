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10:21, 8 апреля 2025Ценности

61-летняя Лолита опубликовала ролик в откровенном виде без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская опубликовала ролик в откровенном виде. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,9 миллиона подписчиков.

61-летняя знаменитость позировала перед камерой в белом банном халате, приспустив его с плеч и демонстрируя область декольте. При этом звезда отказалась от бюстгальтера. Кроме того, исполнительница надела очки с прозрачными стеклами и черной оправой.

«Недавно слышала прогноз погоды, и сказали, что в Москве весна, и такой теплой весны в принципе москвичи еще не знали. Весна!» — иронично воскликнула она на фоне падающего снега.

В марте Лолита позагорала в купальнике с глубоким декольте. Знаменитость предстала перед камерой, лежа в шезлонге у воды.

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